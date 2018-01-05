В Мексике автобус рухнул с моста, погибли 9 человек

В штате Халиско (северо-запад Мексики) микроавтобус перевернулся на мосту и упал в водохранилище, передает местная служба гражданской обороны.

В результате произошедшего погибли девять человек, семь получили ранения.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники службы гражданской обороны, причины ДТП устанавливаются.

Накануне в Германии пассажирский автобус врезался в банк.