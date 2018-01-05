Супатра Сасупфан из Бангкока в 2010 году была включена в Книгу рекордов Гиннеса и официально признана самой волосатой девушкой в мире.

Спустя некоторое время родители стали замечать, что на теле, в том числе на лице, Супатры появляются волосы, а через несколько лет растительность стала очень густой. В остальном Супатра всегда была обычной девочкой, интересовалась математикой и музыкой, любила играть с друзьями.

И вот, когда Супатре выполнилось 17 лет, ее сердце покорил молодой человек, имя которого пока не называют. Теперь пара решила пожениться, а Супатра - избавляется от статуса самой волосатой девушки в мире. Для этого ей приходится регулярно бриться.

Напомним, актриса из фильма "Люди Х" вышла замуж за свою подругу.