В Кувейте обрушился стадион, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Кувейте во время финала Кубка наций Персидского залива по футболу обрушилось стеклянное ограждение стадиона, передает Al Arabia.
В результате произошедшего пострадали 25 болельщиков.
انهيار حاجز المدرجات في استاد جابر الدولي بالكويت يتسبب بوقوع عدد من الإصابات الطفيفة بين جماهير المنتخب العماني. #الامارات_عمان | #الامارات_اليوم pic.twitter.com/sS45D0rkgX— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 5 января 2018 г.
Накануне в пабе Киева световой прибор упал на посетительницу.
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