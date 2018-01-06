Украинские врачи сняли видеоролик, в котором в необычной форме рассказали о важности профессии и проблеме самолечения антибиотиками.

В ролике снялись настоящие врачи: анестезиолог Сергей Дубров, иммунолог Федор Лапий, эксперт по инфекционному контролю Андрей Александрин, врач и эксперт Реанимационного пакета реформ Евгений Гончар, эпидемиолог Екатерина Сояк, интерн-анестезиолог Александра Бойко и студентка 6-го курса НМУ им. А. В Богомольца Ксения Михайлюк.

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