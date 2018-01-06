Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон примет закон об изменениях в ядерном соглашении с Ираном или его отмене. Об этом сообщает Associated Press.

"Президент сказал, что он либо исправит его (соглашение с Ираном), либо отменит. Мы пытаемся исполнить обещание исправить его", - отметил глава Госдепа.

Он не исключил, что подобный закон будет принят уже на следующей неделе "или вскоре после этого".

Ранее мы сообщали о прекращении масштабных протестов в Иране.