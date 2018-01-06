США изменят закон о ядерной сделке с Ираном [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон примет закон об изменениях в ядерном соглашении с Ираном или его отмене. Об этом сообщает Associated Press.
"Президент сказал, что он либо исправит его (соглашение с Ираном), либо отменит. Мы пытаемся исполнить обещание исправить его", - отметил глава Госдепа.
Он не исключил, что подобный закон будет принят уже на следующей неделе "или вскоре после этого".
Ранее мы сообщали о прекращении масштабных протестов в Иране.
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