В Канаде из-за холодов превратят военную базу в пункт обогрева Источник: EPA / UPG

В Торонто (Канада) власти распорядились переоборудовать военную базу в пункт обогрева из-за аномальных холодов, передает Укринформ.

Новый приют заработает в понедельник, 8 января, и будет действовать в течение 14 дней.

Пункт обогрева позволит разместить на ночь сотню человек, которые также будут иметь доступ к душевым и спортивному залу.

Ранее мы сообщали, что во Флориде из-за резкого похолодания с деревьев падают игуаны.