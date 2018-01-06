В Канаде из-за холодов превратят военную базу в пункт обогрева [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Торонто (Канада) власти распорядились переоборудовать военную базу в пункт обогрева из-за аномальных холодов, передает Укринформ.
Новый приют заработает в понедельник, 8 января, и будет действовать в течение 14 дней.
Пункт обогрева позволит разместить на ночь сотню человек, которые также будут иметь доступ к душевым и спортивному залу.
Ранее мы сообщали, что во Флориде из-за резкого похолодания с деревьев падают игуаны.
по теме
Во Флориде из-за холодов с деревьев падают замерзшие игуаны (фото)
Из-за резкого похолодания в самом южном штате США Флориде замерзают игуаны и падают с деревьев на землю.
В США из-за непогоды погибли 16 человек
В США снегопады, ураганы и морозы парализовали многие города. Из-за резкого похолодания погибли 16 человек.
Ниагарский водопад частично замерз
На днях на границе США и Канады из-за морозной погоды частично замерз Ниагарский водопад.
Погода на 1 января: в Украине снова будет тепло
В ближайшие сутки, 1 января 2018 года, погоду в Украине будет определять теплая и влажная воздушная масса. Похолодает в Украине только на Рождество.
В Украине объявили штормовое предупреждение
В пятницу, 29 декабря, в Украине, кроме восточных областей, ожидаются сильные порывы ветра.