В Австрии возле села Кальс во время схода лавины погибли двое молодых лыжников, передает DW.

Тело одного из лыжников обнаружили в пятницу, 5 января, под двухметровым слоем снега. Второго нашли в субботу.

С ними был третий альпинист, которому удалось выжить и вызвать службу спасения. В операции принимали участие 70 человек.

Ранее мы сообщали о гибели людей под лавиной в Индии.