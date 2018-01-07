В Австрии лавина унесла жизни двоих альпинистов [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Австрии возле села Кальс во время схода лавины погибли двое молодых лыжников, передает DW.
Тело одного из лыжников обнаружили в пятницу, 5 января, под двухметровым слоем снега. Второго нашли в субботу.
С ними был третий альпинист, которому удалось выжить и вызвать службу спасения. В операции принимали участие 70 человек.
Ранее мы сообщали о гибели людей под лавиной в Индии.
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