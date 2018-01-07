Гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
7 января - день умиротворения и гармонии, постарайтесь оградить себя от проблем и лишних эмоций.
Козерог
День раскаяния и очищения. Постарайтесь попросить прощения у тех, перед кем вы виноваты.
Водолей
Не обращайте внимания на мелкие неурядицы, все проходит. Вы обязательно справитесь, даже если сейчас все выглядит очень сложным.
Рыбы
Даже не пытайтесь сегодня работать, вряд ли у вас получится быть эффективным. Посвятите время любимым.
Овен
Не оставайтесь сегодня в одиночестве, назначьте встречу друзьям, пригласите гостей.
Телец
У вас сегодня день, насыщенный впечатлениями, постарайтесь отдаться приятным эмоциям полностью.
Близнецы
Не решайте проблемы хитростью и уловками, будьте честны с собой и окружающими.
Рак
Помните, что любая неприятность - это всего лишь опыт. Относитесь к невзгодам мудро.
Лев
Этот день будет благоприятным для налаживания отношений и сближения с людьми. Воспользуйтесь этой возможностью.
Дева
Сегодня не стоит брать на себя ответственность за что бы то ни было, просто доверьтесь окружающим.
Весы
Не планируйте сегодня поездки и путешествия, лучше остаться дома в компании близких и любимых.
Скорпион
Хороший день для спокойного планирования и анализа перспектив. Настраивайте себя на хорошее и все именно так и случится.
Стрелец
День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. Сейчас вы способны даже ленивых и нерасторопных людей вдохновить на подвиги.
Ранее мы рассказывали, каким будет 2018 год по мнению астрологов.
по теме
Гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака
Астрологи рекомендуют сегодня постараться максимально включится в работу. Не нужно давать себе много времени на отдых и пытаться отложить все важные дела. Задайте хороший темп в работе в начале года - и ваши труды по достоинству оценит начальство.
Гороскоп на 3 января для всех знаков зодиака
Новый год - тот момент, когда можно начать что-то менять в жизни. Занятия спортом, диета, отказ от вредных привычек - все это мы делаем с нового года. Ну, или с понедельника :). Но будьте внимательны, ведь не всем будет сопутствовать удача в новых начинаниях.
Гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака
2 января - день импульсов и порывов, которые нужно изо всех сил контролировать и держать во внимании.
Новый год 2018: какие знаки зодиака станут родителями
Астрологи предсказывают бэби-бум в следующем году. По прогнозу харьковского астролога Елены Максимовой увеличение семьи в 2018 году стоит планировать Тельцам, Ракам и Весам.
Гороскоп на 1 января для всех знаков зодиака
1 января - день без суеты и забот. Следуйте за ощущениями и доверяйте сердцу.