7 января - день умиротворения и гармонии, постарайтесь оградить себя от проблем и лишних эмоций.

Козерог

День раскаяния и очищения. Постарайтесь попросить прощения у тех, перед кем вы виноваты.

Водолей

Не обращайте внимания на мелкие неурядицы, все проходит. Вы обязательно справитесь, даже если сейчас все выглядит очень сложным.

Рыбы

Даже не пытайтесь сегодня работать, вряд ли у вас получится быть эффективным. Посвятите время любимым.

Овен

Не оставайтесь сегодня в одиночестве, назначьте встречу друзьям, пригласите гостей.

Телец

У вас сегодня день, насыщенный впечатлениями, постарайтесь отдаться приятным эмоциям полностью.

Близнецы

Не решайте проблемы хитростью и уловками, будьте честны с собой и окружающими.

Рак

Помните, что любая неприятность - это всего лишь опыт. Относитесь к невзгодам мудро.

Лев

Этот день будет благоприятным для налаживания отношений и сближения с людьми. Воспользуйтесь этой возможностью.

Дева

Сегодня не стоит брать на себя ответственность за что бы то ни было, просто доверьтесь окружающим.

Весы

Не планируйте сегодня поездки и путешествия, лучше остаться дома в компании близких и любимых.

Скорпион

Хороший день для спокойного планирования и анализа перспектив. Настраивайте себя на хорошее и все именно так и случится.

Стрелец

День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. Сейчас вы способны даже ленивых и нерасторопных людей вдохновить на подвиги.

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