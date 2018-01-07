В Мукачево в подъезде многоэтажки зарезали молодого парня, который жил в этом доме, передает местное издание zakarpatpost.

Парню нанесли около 10 ранений ножом, не оставив шансов выжить.

Он скончался на руках у матери. Правоохранители открыли уголовное дело.

Ранее мы сообщали о подростке, который в Новый год расстрелял свою семью.