В Иране с начала акций протеста были задержаны 90 студентов, судьба 10 из них до сих пор неизвестна, передает Anadolu.

"Согласно информации Минобразования Ирана, большинство задержанных учащихся не связаны с демонстрациями. Почти все они задержаны в районах, где не происходило демонстраций, либо у себя дома",- сообщил член Парламентской комиссии по образованию и исследованиям Ирана Махмуд Садыки.

Депутат отметил, что 58 человек из числа задержанных обучаются в университетах Тегерана.

Ранее сообщалось, что власти Ирана обвинили в беспорядках Израиль и США.