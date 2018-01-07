Протесты в Иране: задержаны 90 студентов [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Иране с начала акций протеста были задержаны 90 студентов, судьба 10 из них до сих пор неизвестна, передает Anadolu.
"Согласно информации Минобразования Ирана, большинство задержанных учащихся не связаны с демонстрациями. Почти все они задержаны в районах, где не происходило демонстраций, либо у себя дома",- сообщил член Парламентской комиссии по образованию и исследованиям Ирана Махмуд Садыки.
Депутат отметил, что 58 человек из числа задержанных обучаются в университетах Тегерана.
Ранее сообщалось, что власти Ирана обвинили в беспорядках Израиль и США.
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