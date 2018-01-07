О необходимости серьезных кадровых изменений в британском правительстве заговорили еще в прошлом месяце - после скандальной отставки близкого соратника Мэй госсекретаря Демиана Грина. Его обвинили в хранении на рабочем компьютере порнографических материалов крайне жесткого характера. Политик сначала назвал это клеветой, однако потом сознался во лжи следователям. Спустя месяц в интервью BBC кадровые перестановки наконец-то подтвердила Тереза Мэй.

"Не секрет, что отставка Демиана Грина перед Рождеством означает - в правительстве будут перестановки, и вскоре я объявлю об этом", - заявила Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.

Не исключено, что свое кресло теперь может потерять и британский министр по вопросам Брексита Девид Дэвис, которого неоднократно обвиняли в затягивании переговоров с ЕС. А сумма чека за развод, который будет стоить Британии почти 50 миллиардов долларов, и вовсе вызвала в стране шквал критики.

Это кресло может достаться одиозному Борису Джонсону - сейчас министру иностранных дел, известному своими очень эксцентричными выходками. Так, в октябре, призывая британских бизнесменов инвестировать в Ливию, он заявил, что это страна с отличной природой и белоснежными пляжами, с которых только нужно убрать трупы. А Хиллари Клинтон, когда она баллотировалась в президенты США, он назвал медсестрой-садисткой в психлечебнице.

Укрепит ли такое назначение британские позиции в переговорах по Брекситу - сказать трудно. Тем временем, в стране растут опасения по поводу того, как выход из ЕС скажется на экономике страны. Эксперты уже подсчитали, что британские экспортеры могут потерять миллиарды фунтов. Например, производители виски заявили, что их бизнес может и вовсе остановиться. Многие фирмы переносят офисы в Европу. А сегодня стало известно, что за прошлый год страну покинули более двух тысяч европейских профессоров.

Впрочем, в правительстве настроены решительно.