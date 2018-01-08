В США ожидают вмешательства России в выборы Конгресса [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия "десятилетиями" пытается вмешиваться в выборы в США, передает Reuters.
По словам Помпео, в следующий раз российское вмешательство ожидается в ноябре 2018 года, когда в США состоятся выборы в Конгресс. Глава ЦРУ добавил, что его беспокоят не только "вмешательства России", но и других стран.
Накануне Трамп обвинил Клинтон в связях с Россией.
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