Глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия "десятилетиями" пытается вмешиваться в выборы в США, передает Reuters.

По словам Помпео, в следующий раз российское вмешательство ожидается в ноябре 2018 года, когда в США состоятся выборы в Конгресс. Глава ЦРУ добавил, что его беспокоят не только "вмешательства России", но и других стран.

Накануне Трамп обвинил Клинтон в связях с Россией.