Погода на 8 января: в Украину идет настоящая зима Источник: Pixabay

С понедельника, 8 января, в Украине ожидается похолодание, в некоторых регионах пойдет снег. Об этом сообщает Gismeteo.

В Киеве будет облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой снег. Температурный диапазон в течение суток составит −5...0 °С.

В некоторых районах западных, северных и центральных областей пройдет небольшой кратковременный дождь, местами со снегом. Температура воздуха будет колебаться ночью в диапазоне −3...+5 °С ночью, днем - −1...+8 °С.

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