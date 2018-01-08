Погода на 8 января: в Украину идет настоящая зима [ Редактировать ]
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С понедельника, 8 января, в Украине ожидается похолодание, в некоторых регионах пойдет снег. Об этом сообщает Gismeteo.
В Киеве будет облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой снег. Температурный диапазон в течение суток составит −5...0 °С.
В некоторых районах западных, северных и центральных областей пройдет небольшой кратковременный дождь, местами со снегом. Температура воздуха будет колебаться ночью в диапазоне −3...+5 °С ночью, днем - −1...+8 °С.
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