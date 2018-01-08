Турецкие власти намерены продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 3 месяца.

Об этом заявили в правительстве. Режим ЧП ввели в Турции после попытки переворота в июле 2016 года. Изначально он должен был длиться 3 месяца, но каждый раз его продлевали. Таким образом, в режиме чрезвычайного положения страна живет уже около полутора лет. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС резко критикуют решение властей. Так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан.

"Действие чрезвычайного положения будет продлено. Вначале такое решение должен рассмотреть Совет национальной безопасности, и только после этого его обсудят на заседании кабинета министров. Поэтому вопрос будет на повестке дня на следующем заседании Совета национальной безопасности", - заявил Бекир Боздаг, вице-премьер-министр Турции.