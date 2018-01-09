Курс валют, установленный НБУ на вторник, 9 января, говорит о том, что стоимость доллара и евро продолжает безостановочно увеличиваться.

Так, доллар подорожал сразу на 19 копеек до 28,20 грн, цена евро поднялась на 17 копеек до 33,97 грн.

Официальный курс валют в Украине:

100 долларов США - 2820.3329

100 евро - 3397.0910

Ранее мы сообщали о том, что в Венесуэле из-за инфляции деньги заменят криптовалютой.