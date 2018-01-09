Курс доллара в Украине резко взлетел [ Редактировать ]
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Курс валют, установленный НБУ на вторник, 9 января, говорит о том, что стоимость доллара и евро продолжает безостановочно увеличиваться.
Так, доллар подорожал сразу на 19 копеек до 28,20 грн, цена евро поднялась на 17 копеек до 33,97 грн.
Официальный курс валют в Украине:
100 долларов США - 2820.3329
100 евро - 3397.0910
Ранее мы сообщали о том, что в Венесуэле из-за инфляции деньги заменят криптовалютой.
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