Президент США Дональд Трамп в 2020 году собирается вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы Соединенных Штатов.

Об этом на брифинге рассказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"Абсолютно точно он (Трамп - ред.) вновь будет участвовать в президентской гонке", - заявил Гидли, подчеркнув, что соперникам нынешнего американского лидера придется столкнуться с "рекордными достижениями" Трампа, которых тот сумел добиться "в рекордные сроки".

По словам Гидли, успехов президент США добился в экономике, в частности в создании новых рабочих мест, налоговой реформе, увеличении заработной платы и борьбе с "Исламским государством".

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