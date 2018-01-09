Трамп останется на второй срок - Белый дом [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп в 2020 году собирается вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы Соединенных Штатов.
Об этом на брифинге рассказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.
"Абсолютно точно он (Трамп - ред.) вновь будет участвовать в президентской гонке", - заявил Гидли, подчеркнув, что соперникам нынешнего американского лидера придется столкнуться с "рекордными достижениями" Трампа, которых тот сумел добиться "в рекордные сроки".
По словам Гидли, успехов президент США добился в экономике, в частности в создании новых рабочих мест, налоговой реформе, увеличении заработной платы и борьбе с "Исламским государством".
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