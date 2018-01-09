Мужчина отметил Новый год стрельбой из пулемета с балкона [ Редактировать ]
Житель российского Краснодара решил отметить праздник, устроив пальбу ночью 31 декабря на своем балконе
Стрелял россиянин из ручного пулемета Калашникова, передает Depo.ua.
Кадры видео показывают, как мужчина сначала на кухне заряжает пулемет, вставляя в него обойму, а потом выходит на балкон и начинает стрелять в воздух.
Полицейские, прибывшие на место выяснили, что мужчина стрелял холостыми патронами со своей списанной оружия, которую невозможно использовать в боевых целях.
Пулемет и неиспользованные патроны к нему сотрудники полиции изъяли и направили на экспертизу.
Напомним, в Мариуполе женщина устроила стрельбу по окнам жилого дома.
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