Под угрозой не только закупка лекарств и выдача зарплаты

Черкассы встретили новый год без бюджета. Исполком и депутатов горсовета - собирали несколько раз, чтобы утвердить главный финансовый документ, но тщетно... Большинство избранников так и не соизволили явится. Чем это грозит - выяснял Станислав Кухарчук.

После праздников в третьей горбольнице Черкасс - настоящий ажиотаж. За эту неделю количество обратившихся за помощью возросло чуть ли не втрое. По решению горсовета, в первый день лечения каждого пациента обеспечивают препаратами за счет бюджета. Старшая медсестра показывает шкаф с медикаментами. Говорит, за время праздников его содержимое изрядно сократилось.

"Дімедрол, бачите осталася одна, анальгін - зменшилось, розчини, от рінгєр … 200-400, фізіологія ріосорбілаг", - говорит Алла Полянская, старшая медсестра Хирургического Отделения Третьей Черкасской горбольницы скорой помощи.

Лекарств пока хватает, - уверяет заместитель главврача остались еще прошлогодние запасы. Но надолго ли вопрос. А вот закупать препараты не за что вторую неделю город живет без бюджета.

"Медикаменти і все інше ну максимум на три тижні цього місяця, вже два тижні в нас пройшло Якщо бюджет не буде прийнято в першу чергу постраждають медичні працівники - не буде виплачено аванс, тут ніяких запасів немає", - говорит Лариса Росенко, заместитель главврача Третьей Черкасской горбольницы скорой помощи.

Под угрозой не только закупка лекарств и выдача зарплаты. Вся бюджетная сфера - фактически парализована. Главный финансист объясняет, первое время город мог бы жить по усредненным цифрам прошлогодней сметы, но ни исполком, ни депутаты ее не утвердили.

"Зобов'язаний виконавчий комітет схвалити і подати на розгляд ради проект бюджету, затвердити одну дванадцяту і жити спокійно поки рада не прийме рішення. Ну як спокійно? Звичайно однієї дванадцятої не буде вистачать на повний комплекс виконання всіх робіт", - говорит Наталья Джуган, начальник департамента бюджетной политики Черкасского горисполкома.

Уже который раз депутаты и члены исполкома срывают утверждение даже проекта горбюджета. С конца года на сессиях - тотальная неявка. Сегодняшняя попытка собраться тоже закончилась ничем из 15 человек пришли семеро. Чтобы стулья не пустовали, места заболевших и отпускников заняли обезглавленные манекены.

"Радуцький у відпусці, Сутуленко на лікарняному, Буданцев і Гура на лікарняному. Фактично не вистачає однієї людини, не вистачає щоб був кворум щоб прийняти виплати заробітньої плати".

Судьба городского бюджета и зарплат 15 тысяч жителей Черкасс окончательно должна решиться завтра на внеочередной сессии горсовета. Официально депутаты на каникулах и захотят ли их прерывать - пока под вопросом.