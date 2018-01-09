В Швейцарии тысячи туристов застряли в Альпах [ Редактировать ]
13 тысяч туристов застряли в Швейцарских альпах. Снегом завалило горнолыжный курорт Церматт. Из-за опасности схода лавин там закрыли горнолыжные склоны. Полностью остановлено автомобильное и железнодорожное сообщение.
Власти уверяют, что повода для паники нет. В городе уже восстановлена подача электроэнергии. Когда снегопад утихнет, туристов обещают эвакуировать на вертолетах.
по теме
Погода в Украине: как пережить наступающее похолодание
Ощутимое похолодание в Украине ожидается к выходным 13-14 январ
Погода на 10 января: чего ждать украинцам
В Украине в ближайшие сутки 10 января сохранится не очень влажная прохладная погода
В США аллигаторы вмерзли в лед (видео)
В национальном парке штата Северная Каролина аллигаторы вмерзли в лед.
Больше 10 тысяч туристов оказались заблокированы в горах
Более 10 тысяч туристов оказались заблокированы на швейцарском горнолыжном курорте Церматт из-за сильного снегопада.
Погода в Украине: когда ударят морозы
В Украине тепло продлится до конца недели.