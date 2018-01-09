Власти уверяют, что повода для паники нет

13 тысяч туристов застряли в Швейцарских альпах. Снегом завалило горнолыжный курорт Церматт. Из-за опасности схода лавин там закрыли горнолыжные склоны. Полностью остановлено автомобильное и железнодорожное сообщение.

Власти уверяют, что повода для паники нет. В городе уже восстановлена подача электроэнергии. Когда снегопад утихнет, туристов обещают эвакуировать на вертолетах.