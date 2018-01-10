Актриса Роуз МакГоуэн, одна из первых заявившая о насилии со стороны влиятельного продюсера Харви Вайнштейна, обвинила актрис, которые в знак протеста против домогательств в Голливуде пришли на церемонию Золотой глобус-2018 в черных нарядах, в лицемерии.

МакГоуэн ранее открыто критиковала призыв выйти в черном на красную дорожку и подтвердила свою позицию после того, как итальянская актриса Азия Ардженто озвучила свою поддержку МакГоуэн.

"Никто не должен забывать, что вы были первой, кто нарушил молчание, - написала Ардженто в Twitter. - Любой, кто пытается применьшить вашу работу, - это тролль и враг движения. Вы дали мне смелость высказаться, я на вашей стороне, пока не умру".

МакГоуэн ответила: "Ни один из тех модных людей, одетых в черное, чтобы почтить наши изнасилования, не пошевелил бы и пальцем. У меня нет времени на голливудское лицемерие, но тебя я люблю, Азия Ардженто".

No one should forget that you were the first one who broke the silence. Anyone who tries to diminish your work is a troll and an enemy of the movement. You gave me the courage to speak out. I am on your side until I die. — Asia Argento (@AsiaArgento) 7 января 2018 г.

"Я могу говорить только за себя, но не только я не была приглашена на Золотой глобус: никто не спросил мого мнения о TIMES UP или предложил подписать письмо, - написала Ардженто. - Я поддерживаю движение TIMES UP, хотя и была отстранена от этого. Думаю, я недостаточно влиятельная или голливудская. Горжусь работать за кулисами".

Актриса Розанна Аркетт, которая также обвинила Вайнштейна прошлой осенью, заявила, что ее также не приглашали на церемонию награждения.

"Нет, нас не пригласили", - написала она в ответ Ардженто и Кори Фельдман, которые также выразили возмущение тем, что их "игнорируют" на Золотом глобусе. "Аннабелла [Скиорра], Дэрил [Ханна], Мира [Сорвино] - никто из нас не был там", - добавила она, перечисляя другие известные, предполагаемые жертвы Вайнштейна.

Отметим, что Роуз МакГоуэн в 2016 году призналась, что несколько лет назад ее изнасиловал знаменитый американский продюсер, имя которого называть не стала. После того, как The New York Times опубликовало результаты журналистского расследования, обвинив Харви Вайнштейна, актриса назвала имя насильника.

Напомним, почти все голливудские звезды пришли на церемонию "Золотой глобус" в черных нарядах.