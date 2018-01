Актриса Роуз МакГоуэн, одна из первых заявившая о насилии со стороны влиятельного продюсера Харви Вайнштейна, обвинила актрис, которые в знак протеста против домогательств в Голливуде пришли на церемонию Золотой глобус-2018 в черных нарядах, в лицемерии.

МакГоуэн ранее открыто критиковала призыв выйти в черном на красную дорожку и подтвердила свою позицию после того, как итальянская актриса Азия Ардженто озвучила свою поддержку МакГоуэн.

"Никто не должен забывать, что вы были первой, кто нарушил молчание, - написала Ардженто в Twitter. - Любой, кто пытается применьшить вашу работу, - это тролль и враг движения. Вы дали мне смелость высказаться, я на вашей стороне, пока не умру".

МакГоуэн ответила: "Ни один из тех модных людей, одетых в черное, чтобы почтить наши изнасилования, не пошевелил бы и пальцем. У меня нет времени на голливудское лицемерие, но тебя я люблю, Азия Ардженто".

No one should forget that you were the first one who broke the silence. Anyone who tries to diminish your work is a troll and an enemy of the movement. You gave me the courage to speak out. I am on your side until I die.