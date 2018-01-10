20-летняя порноактриса Оливия Нова внезапно умерла 7 января во Лас-Вегасе.

О смерти Оливии Новы 9 января сообщило американское агентство LA Direct Models.

Причина смерти пока не известна.

Порноактриса умерла менее чем через год после того, как ее парень покончил жизнь самоубийством. Тогда в Twitter девушка писала, что он убил себя за два дня до ее дня рождения в апреле.

Напомним, известная актриса умерла от рака.