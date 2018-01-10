Популярную порноактрису нашли мертвой (фото) [ Редактировать ]
20-летняя порноактриса Оливия Нова внезапно умерла 7 января во Лас-Вегасе.
О смерти Оливии Новы 9 января сообщило американское агентство LA Direct Models.
Причина смерти пока не известна.
Порноактриса умерла менее чем через год после того, как ее парень покончил жизнь самоубийством. Тогда в Twitter девушка писала, что он убил себя за два дня до ее дня рождения в апреле.
Напомним, известная актриса умерла от рака.
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