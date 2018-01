Лауреат "Золотого глобуса" Джеймс Франко, сыгравший главную роль в фильме "Горе-творец", пополнил ряды знаменитостей, обвиняемых в сексуальных домогательствах.

В домогательствах Джеймса Франко обвинила актриса Вайолет Пейли. Девушка говорит, что актер пытался принудить ее к сексу, а также соблазнить ее несовершеннолетнюю подругу. К обвинениям в адрес Франко присоединилась и ученица его киношколы Сара Титер-Каплан, которая утверждает, что Франко заставил ее раздеться на съемочной площадке, потому что "этого требовал контракт".

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old?