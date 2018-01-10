Известного актера массово обвиняют в сексуальных домогательствах [ Редактировать ]
Лауреат "Золотого глобуса" Джеймс Франко, сыгравший главную роль в фильме "Горе-творец", пополнил ряды знаменитостей, обвиняемых в сексуальных домогательствах.
В домогательствах Джеймса Франко обвинила актриса Вайолет Пейли. Девушка говорит, что актер пытался принудить ее к сексу, а также соблазнить ее несовершеннолетнюю подругу. К обвинениям в адрес Франко присоединилась и ученица его киношколы Сара Титер-Каплан, которая утверждает, что Франко заставил ее раздеться на съемочной площадке, потому что "этого требовал контракт".
Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old?— Violet Paley (@VioletPaley) 8 января 2018 г.
На этом дело не закончилось. Против актера выступила и звезда "Клуба Завтрак" Элли Шиди, возмутившись присутствием Франко на церемонии "Золотого глобуса", которая в этом году была посвящена насилию и дискриминации в Голливуде.
Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that!— Sarah Tither-Kaplan🌈 (@sarahtk) 8 января 2018 г.
Напомним, ранее мы писали, что среди актрис разразился скандал из-за "черного протеста" на церемонии "золотой глобус".
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