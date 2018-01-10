В Киеве у детей проверят наличие прививки от кори [ Редактировать ]
Тем временем в столице из-за вспышки кори ограничат посещение школ и детсадов. Об этом сообщил заместитель главы Киевгорадминистрации Николай Поворозник. По его словам, проверят - у всех ли столичных детей есть прививки против кори.
А тех, у кого их нет или отсутствует справка, что ребенок уже переболел корью, не допустят к занятиям. Поворозник подчеркнул, что на сегодня в Киеве около 20 процентов детей разного возраста не вакцинированы от кори.
"Звісно, таке оголошення буде розповсюджене по школах. І буде проведена робота з батьками. І батьківськими комітетами в школах. Я окроме наголошую, що ми не оголошуємо карантин, а запроваджуємо профілактичні заходи з метою недопущення епідемії кору", - говорит Николай Поворозник, первый заместитель главы КГГА.
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