В британском городе Манчестер Дэвид Дженнисон жестока избил свою супругу Сюзанн Хилл. Об этом сообщает Daily Mail.

Дженнисон неожиданно атаковал жену, когда она смотрела по телевизору шоу "Британия ищет таланты". Перед избиением супруги поспорили о выборе передачи, но Сюзанн и в голову не могло прийти, что этот вопрос вызовет у мужа такую ярость.

Дэвид избил женщину, после чего связал ее электрическим проводом, запихнул в спальный мешок и бросил на полу в коридоре. Там Сюзанн нашел ее сын Уэйд, который и вызвал помощь.

"Дэвид был замечательным и не давал мне повода сомневаться в нем. Но в ту ночь он стал просто ужасающим", - рассказала Сюзанн Хилл.

Как выяснилось, после избиения Дэвид сам позвонил старшему сыну жены и сообщил, что та пыталась покончить с собой. Мужчина утверждал, что он связал Сьюзанн, чтобы та не причинила себе вреда, однако это никак не объясняло ужасное состояние женщины.

Когда к Сюзанн подошел сын, она прошептала: "Пожалуйста, не бей меня", думая, что перед ней ее мучитель.

"Я понятия не имею, как пережила эту ночь. Теперь я посещаю психотерапевта из-за посттравматического стрессового расстройства", - говорит Сюзанн.

После того как женщину доставили в больницу, полиция приступила к поискам ее мужа. Найти Дэвида удалось лишь через два дня, и после ареста он отказался отвечать на вопросы офицеров.

В дальнейшем выяснилось, что это уже не первый арест Дженнисона - ранее он уже избивал женщин и даже отсидел четыре года за аналогичное преступление.

На этот раз суд приговорил домашнего тирана к трем годам и трем месяцам тюремного заключения, однако тюремная комиссия сможет продлить этот срок, если сочтет поведение Дэвида небезопасным для окружающих.

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