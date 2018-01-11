Известный певец женился на своем бойфренде (фото) [ Редактировать ]
Известный певец и актер Рики Мартин заявил, что отныне он женатый человек.
46-летний Рики тайно сыграл свадьбу со своим 33-летним бойфрендом - шведским художником сирийского происхождения Джваном Йозефом. По словам Мартина, они оформили брак официально, подписав брачный контракт и все прочие необходимые документы. Вскоре супруги собираются устроить грандиозное трехдневное торжество, на которое созовут гостей.
Мартин и Йозеф начали встречаться в 2016 году - после того, как Рики увидел в Instagram фотографии работ Джвана, которые настолько его впечатлили, что он решил познакомиться с автором. Сначала они в течение шести месяцев общались дистанционно. А потом договорились о личной встрече в Лондоне. В ноябре 2016 года Мартин сделал предложение любимому и они объявили о помолвке.
Напомним, известная актриса выходит замуж.
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