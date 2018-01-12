Прививка не спасла: в Одессе от кори умерла школьница [ Редактировать ]
Одесские врачи не предупреждали об эпидемии кори до Нового года, в результате чего погибла 17-летняя девочка.
Об этом написал отец девочки Сергей Гальчинский в Facebook
"21 декабря 2017 года у меня умерла дочь. Ей только исполнилось 17 лет и она умерла от двухстороннего воспаления легких как осложнение после заражения корью, причем были сделаны все прививки. Корью она заразилась в больнице, куда ее привезли по рекомендации врачей для бронхоскопии легких "чтобы не болела". О том что эпидемия кори гуляет с августа месяца, в больнице, естественно, никто не предупредил", – написал он.
Напомним, под Одессой от кори умер ребенок.
по теме
В Одесской области заболеваемость корью выросла в два раза - Минздрав
Единственный способ уберечься от инфекции - вакцинация. Врачи напоминают - корь очень заразна, передается воздушно-капельными путем. Среди осложнений - пневмония, потеря зрения и поражения нервной системы.
Война на Донбассе: боевики бьют из минометов, есть погибшие
Боевики обстреляли военных ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов.
Пьяный байкер взлетел на три метра после смертельной аварии (видео)
Пятидесятилетний Жозе Рибейру душ Сантуш погиб на бразильской трассе, проехав около 10 километров по встречной полосе на мотоцикле и лоб в лоб столкнувшись с легковушкой.
В Одессе вспыхнул крупный пожар (фото, видео)
В четверг, 11 января, на 16 станции Большого Фонтана в Одессе произошел масштабный пожар.
Под Одессой от кори умер ребенок
В Белгород-Днестровском районе Одесской области от кори умер 5-летний ребенок.