Одесские врачи не предупреждали об эпидемии кори до Нового года, в результате чего погибла 17-летняя девочка.

Об этом написал отец девочки Сергей Гальчинский в Facebook

"21 декабря 2017 года у меня умерла дочь. Ей только исполнилось 17 лет и она умерла от двухстороннего воспаления легких как осложнение после заражения корью, причем были сделаны все прививки. Корью она заразилась в больнице, куда ее привезли по рекомендации врачей для бронхоскопии легких "чтобы не болела". О том что эпидемия кори гуляет с августа месяца, в больнице, естественно, никто не предупредил", – написал он.

Напомним, под Одессой от кори умер ребенок.