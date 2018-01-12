В Киеве исчезла 14-летняя школьница (фото) [ Редактировать ]
В Киеве пропала несовершеннолетняя Марина Гензебигель, поиском занимается Оболонский отдел полиции. Об этом сообщили на странице розыска детей Главного управления столичной полиции в Facebook.
Девушка 11 января в 15:10 вышла из школы на улице Рокоссовского и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Марина родилась 1 марта 2004 года. Она была одета в черную куртку - парка, темно-синие джинсы, черные угги.
При наличии информации о школьнице полиция просит звонить 102 или 0(93) 615 93 81.
Напомним, в Бердянске пропала мать семерых детей.
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