В Киеве пропала несовершеннолетняя Марина Гензебигель, поиском занимается Оболонский отдел полиции. Об этом сообщили на странице розыска детей Главного управления столичной полиции в Facebook.

Девушка 11 января в 15:10 вышла из школы на улице Рокоссовского и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Марина родилась 1 марта 2004 года. Она была одета в черную куртку - парка, темно-синие джинсы, черные угги.

При наличии информации о школьнице полиция просит звонить 102 или 0(93) 615 93 81.

Напомним, в Бердянске пропала мать семерых детей.