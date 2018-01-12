В Тернополе наркодельцы наладили производство амфетамина [ Редактировать ]
Во все тяжкие по-тернопольски. Четверо местных жителей обустроили нарко-лабораторию в частном доме.
Через интернет, они заказывали вещества для изготовления амфетамина. А для реализации готового продукта - наняли отдельную группу людей. У организаторов наркобизнеса изъяли колбы, вакуумные насосы, оборудование для изготовления психотропных веществ, почти килограмм марихуаны и более полукилограмма амфетамина.
"Коли злочинна група перевозила із Зборівського району в місто Тернопіль готову партію психотропної речовини амфетамін, вони були затримані. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сообщил Михаил Димида, начальник Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Тернопольской области.
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