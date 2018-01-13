В Украине в ближайшие сутки 14 января погоду будет определять холодная, преимущественно сухая воздушная масса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Существенных осадков не прогнозируется, лишь в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму ожидается небольшой снег; на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, в Прикарпатье и на крайне юге страны местами 0-5° мороза; днем 1-6° мороза, на Закарпатье и в Крыму до 3° тепла.

В Киеве 14 января без существенных осадков, на дорогах местами гололедица; температура ночью 8-10°, днем 3-5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 января самая высокая температура днем была 9,5° в 2015 году, самая низкая ночью -24,3° в 1896 году.

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