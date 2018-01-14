В Таиланде взорвался катер с туристами (фото) [ Редактировать ]
Возле острова Пхипхи в Таиланде вследствие взрыва на моторной лодке пострадали больше 16 человек.
Об этом сообщает газета Bangkok Post.
Взрыв произошел во время морской прогулки от причала Рассада в провинции Пхукет до островов Пхипхи. На борту находились 26 туристов из Китая, в том числе трое детей, и пять граждан Таиланда - члены экипажа и гид.
Издание уточняет, что шесть туристов получили сильные ожоги. Пострадавшие были доставлены в местные больницы. Взрыв, вероятно, произошел из-за утечки топлива.
Совсем недавно в Таиланде турист на мотоцикле "влетел" в толпу прохожих.
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