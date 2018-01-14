В Николаеве автомобиль полицейских столкнулся с фурой, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Николаеве полицейский патрульный автомобиль "Тойота" столкнулся с грузовиком, передает местное издание "0512".
В результате происшествия пострадали два человека, тяжесть их травм определяют медики.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее мы сообщали о жутком ДТП в Бразилии, которое привело к гибели 13 человек.
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