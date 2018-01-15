Подросток случайно убил своего друга [ Редактировать ]
В Волынской области подросток по неосторожности застрелил 16-летнего односельчанина. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Волынской области.
Трагедия произошла около 17 часов 14 января во Владимир-Волынском районе. Как выяснили правоохранители, 15-летний парень вытащил ружье отца и случайно выстрелил своему другу в голову. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.
Известно, что охотничье ружье марки "ИЖ-17" не было зарегистрировано в соответствии с законами. Поэтому отец парня будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащее хранение оружия.
По факту убийства по неосторожности открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет.
Напомним, что дочь убила отца-ветерана и 11 лет скрывала страшную правду.
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