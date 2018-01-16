Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая работает в России, приехала в Киев для подготовки к новому шоу. Об этом свидетельствует ее пост на странице в соцсети Instagram.

"Подготовка к шоу "Шоу Дива" в самом разгаре. А вы готовы?", - подписала она фото.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот пост певицы. В комментариях поклонники скандальной артистки спрашивают, будут ли включены другие города в ее график выступлений.

В основном на странице артистки пишут фанаты из России, которые спрашивают о ее графике в городах России.

Также поклонники интересуются, как певица провела свой отдых.

"Как отдохнули, Каролиш? Набрали сил перед такой сложной работой? Каролина, просто знайте, что мы всегда рядом с вами, и благодарны за ваш труд. Очень жду новое шоу в Москве. Слезы наворачиваются каждый раз, когда думаю о встрече с вами. И теперь точно могу сказать, что мечты сбываются! Спасибо за вашу любовь, дорогая", - пишут фанаты опальной певицы.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась фигурой в купальнике.