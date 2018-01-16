Ани Лорак вернулась в Украину (фото) [ Редактировать ]
Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая работает в России, приехала в Киев для подготовки к новому шоу. Об этом свидетельствует ее пост на странице в соцсети Instagram.
"Подготовка к шоу "Шоу Дива" в самом разгаре. А вы готовы?", - подписала она фото.
Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот пост певицы. В комментариях поклонники скандальной артистки спрашивают, будут ли включены другие города в ее график выступлений.
В основном на странице артистки пишут фанаты из России, которые спрашивают о ее графике в городах России.
Также поклонники интересуются, как певица провела свой отдых.
"Как отдохнули, Каролиш? Набрали сил перед такой сложной работой? Каролина, просто знайте, что мы всегда рядом с вами, и благодарны за ваш труд. Очень жду новое шоу в Москве. Слезы наворачиваются каждый раз, когда думаю о встрече с вами. И теперь точно могу сказать, что мечты сбываются! Спасибо за вашу любовь, дорогая", - пишут фанаты опальной певицы.
Подготовка к шоу #шоуДива в самом разгаре. А вы готовы? #DIVA2018
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
Напомним, что Ани Лорак похвасталась фигурой в купальнике.
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