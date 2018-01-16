В Донецкой области в поселке Шевченко в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.

"В частном доме в поселке Шевченко разорвалась граната. Смертельные телесные повреждения получил 57-летний хозяин. На месте работают полицейские", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечено, что взрыв произошел сегодня утром 16 января, около 05:30. Погибшим оказался местный житель. По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате неосторожного обращения с гранатой. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что под Запорожьем мужчина признался в любви экс-супруге взрывом гранаты.