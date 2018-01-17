У Литві з'явився аналог "Миротворця" [ Редактировать ]
В Литві запустили аналог українського "Миротворця" - під красномовною назвою Ватнікас. Туди, за українським принципом, поміщатимуть дані осіб, які представляють загрозу національним інтересам країни. У списку новоспеченого порталу вже фігурують 155 прізвищ.
Литовських колег вже привітали у "Миротворці" та висловили готовність - цитую - "поділитися багаторічним досвідом з виявлення російського та проросійського деструктивного елемента".
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