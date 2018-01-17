Телекомпанию ВВС уличили в сексизме (видео)

Скандал вокруг британских медиа. Гендиректора телекомпании ВВС вызывают на ковер в парламент. Ему придется объяснять - почему в корпорации мужчинам платят больше, чем женщинам. Тема стала резонансой после ухода редактора Китайского бюро ВВС Кэрри Грейси.