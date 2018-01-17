Даша Астафьева похвасталась фигурой в купальнике (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Даша Астафьева радует фанатов снимками в бикини.
Фото певица опубликовала в Instagram.
Holly morning with ma baby 💖 Thanks my lovely girls @lamare_official for beautiful present 😘
Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)
Астафьева отдыхает на Бали.
Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)
Напомним, Даша Астафьева показала своего малыша.
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