Трамп обвинил Россию в поддержке КНДР вопреки санкциям [ Редактировать ]
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Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что страна помогает КНДР вопреки санкциям ООН, передает Reuters.
"Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. То, в чем Китай нам помогает, Россия сводит к нулю. Другими словам, она компенсирует то, что забирает Китай", - заявил американский лидер.
По словам Трампа, президент России Владимир Путин мог многое сделать в этом направлении. "Но, к сожалению, у нас не очень тесные отношения с Россией", - добавил президент США.
Накануне в ООН заявили о возможной войне с КНДР.
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