Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что страна помогает КНДР вопреки санкциям ООН, передает Reuters.

"Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. То, в чем Китай нам помогает, Россия сводит к нулю. Другими словам, она компенсирует то, что забирает Китай", - заявил американский лидер.

По словам Трампа, президент России Владимир Путин мог многое сделать в этом направлении. "Но, к сожалению, у нас не очень тесные отношения с Россией", - добавил президент США.

Накануне в ООН заявили о возможной войне с КНДР.