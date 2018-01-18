У Словенії вантажівка з 20 нелегалами потрапила в ДТП: за кермом був українець. Автівку переслідували патрульні. Під час втечі водій не впорався із кермуванням і машина скотилася в кювет. Водій намагався втекти, однак його зупинили правоохоронці.

За їхніми словами, в кузові вантажівки були мігранти з Пакистану. Вони хотіли нелегально потрапити до Словенії з території Хорватії. Через отримані травми кілька людей ушпиталили, решту - затримали.