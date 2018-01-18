В Угорщині знайшли покинутий український літак [ Редактировать ]
В Угорщині розслідують справу про нелегальне перевезення мігрантів з території України. Поблизу угорського села Каллошем'єн на сході країни просто посеред поля знайшли покинутий літак.
Як з'ясувалося, судно зареєстровано в Авдіївці. Його власник - такий собі Шимкович В.О. Невдовзі затримали і пасажирів - вісьмох нелегалів з В'єтнаму та трьох афганців. Нині поліція активно розшукує екіпаж покинутого літака.
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