В Угорщині розслідують справу про нелегальне перевезення мігрантів

В Угорщині розслідують справу про нелегальне перевезення мігрантів з території України. Поблизу угорського села Каллошем'єн на сході країни просто посеред поля знайшли покинутий літак.

Як з'ясувалося, судно зареєстровано в Авдіївці. Його власник - такий собі Шимкович В.О. Невдовзі затримали і пасажирів - вісьмох нелегалів з В'єтнаму та трьох афганців. Нині поліція активно розшукує екіпаж покинутого літака.