Власти Киева поднимут коэффициент денежной оценки земли с 2,5 до 3. Это повлечет за собой увеличение земельного налога для физических и юрлиц, которые не оформили землю.

Больше других платить в городской бюджет будут киевляне, которые живут в домах ОСМД и ЖСК. Среди всех объединений и кооперативов право на землю под своими домами узаконило всего около 5%, сообщают СМИ.

По словам экспертов, которые прокомментировали решение КМДА, землю не могут оформить из-за того, что Кабмин с 2015 года так и не утвердил четкую процедуру оформления соток под многоквартирными жилыми домами, как того требует закон.

"Из-за неработающего законодательства землю нужно оформлять годами по старой схеме, теряя много денег и времени. Новую упрощенную процедуру Кабмин так и не утвердил. Если нам придется платить больше за землю, то больше вынуждены будут платить и жильцы за содержание придомовой территории", - поясняют они.

При этом люди вряд ли молча согласятся на увеличение налога. По мнению экспертов, они либо выйдут на протесты, либо будут просто игнорировать оплату земельного налога.

Ударит повышение ставок по малому бизнесу и карманам киевлян. Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса уверен, что в связи с повышением налога поднимутся цены в небольших ТРЦ, на рынках и в магазинах.

"Почти вся торговля ведется на неоформленной земле, чья оценка за последнее время и так выросла. Если коэффициент поднимут, то дополнительные расходы придется включать в цену товаров, как-то компенсировать потери. Особенно это коснется предпринимателей, реализовывающих товары широкого потребления, продукты питания", - подчеркивает он.

Напомним, что долги за ЖКХ в Украине резко выросли.