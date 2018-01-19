В одном из поселков Каменско-Днепровского района Запорожской области, грабители до смерти запытали пенсионера.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Налетчики взяли в заложники супружескую пару пенсионеров: когда на дом напали с требованием отдать деньги, пожилые супруги были вдвоем.

"В частном доме пенсионеров, 1938 г.р. и 1940 г.р., был обнаружен труп владельца, а его жена в тяжелом состоянии была доставлена ​​в больницу и до настоящего времени находится в состоянии комы", - написал он.

Напомним, в Киеве грабители жестоко пытали мать и детей из-за 20 миллионов.