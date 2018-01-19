Ломали и отрывали пальцы: грабители до смерти пытали пенсионера [ Редактировать ]
В одном из поселков Каменско-Днепровского района Запорожской области, грабители до смерти запытали пенсионера.
Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
Налетчики взяли в заложники супружескую пару пенсионеров: когда на дом напали с требованием отдать деньги, пожилые супруги были вдвоем.
"В частном доме пенсионеров, 1938 г.р. и 1940 г.р., был обнаружен труп владельца, а его жена в тяжелом состоянии была доставлена в больницу и до настоящего времени находится в состоянии комы", - написал он.
Напомним, в Киеве грабители жестоко пытали мать и детей из-за 20 миллионов.
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