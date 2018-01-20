Перестрелка в Одессе: опубликованы фото подпольной мастерской преступника [ Редактировать ]
Источник: Думская
Правоохранители обнародовали снимки оружия и подпольной мастерской, принадлежавшие злоумышленнику, который устроил стрельбу в Одессе 19 января.
Цех по производству оружия находился в подвале дома преступника.
На месте были обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе, пистолет-пулемет оригинальной конструкции.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о гибели второго полицейского в результате перестрелки.
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