Перестрелка в Одессе: в больнице умер раненый полицейский

А вот Национальная полиция сегодня распространила новости о перестрелке в Одессе. Вообще, сообщения об этом событии были очень странные и пугающие. Некоторые СМИ сообщали о том, что человек с автоматом открыл стрельбу просто на улице.