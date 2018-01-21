Астрологи рекомендуют сегодня побольше отдыхать и набираться сил перед новой трудовой неделей. Проведите день с семьей - лучшее средство, чтобы отвлечься от всех проблем и получить заряд любви и вдохновения от близких.

Овен

Сегодня вам стоит больше времени уделить близким. Помните, что когда мы отдаем - мы осуществляем вклад в свое будущее, в отношения, а если делаем это с умом, - мы предотвращаем целый ряд неприятностей. Вполне вероятно, что вам следует проанализировать свое поведение. Старайтесь проявлять больше позитива.

Телец

Вам стоит оглянуться назад и проанализировать ваше недавнее поведение. День предусматривает немало хлопот по пустякам. Поэтому постарайтесь не запутаться в делах, которые вы должны сегодня сделать. По возможности, попросите о помощи коллег и друзей.

Близнецы

Сегодня вы будете очень много и активно общаться. Ничего, кроме усталости и потраченного времени, вы из этого не получите. Этот день стоит посвятить тому, чтобы научиться отделять важные вещи от второстепенных.

Рак

Сегодня вам стоит доверять своей интуиции. Постарайтесь не упустить момент, когда надо действовать. Доверяйте своим чувствам и желаниям. День предполагает взаимность и общую гармонию. Старайтесь не обижать своих близких.

Лев

Ваша харизма поможет вам в реализации поставленных задач. Этот день стоит провести в окружении дорогих для вас людей и тех, кто стремится к гармонии в отношениях. Вам стоит немного изменить свои принципы.

Дева

Вам стоит больше времени уделить финансовым вопросам. Постарайтесь уменьшить свои потребности и желания. Разумная экономия является верным путем к финансовой безопасности и стабильности.

Весы

Астрологи советуют вам убедиться в том, что все ваши выводы действительно объективными. День предполагает большую ответственность за все свои действия. Не забывайте благодарить тех, кто вам помогает. Вполне вероятно, что люди делают это из добрых намерений.

Скорпион

Вы можете стать заложником своих принципов и привычек. Именно поэтому вам стоит крайне осторожно проявлять свои эмоции в отношениях с другими людьми. Постарайтесь не преувеличивать своих заслуг. В конце концов - позвольте окружению говорить о ваших достижениях.

Стрелец

Сегодняшний день будет крайне эмоциональным. Ваше настроение не будет стабильным. Постарайтесь отложить всю работу, которая требует точности и внимательности. Занятия йогой помогут вам спокойнее переживать мелкие поражения.

Козерог

Астрологи советуют вам провести этот день активно. Однозначно, не стоит сидеть дома и скучать. Возможно, у вас появится желание сменить что-то в себе, перекрасить волосы, подстричься... Если вы не хотите потом ни о чем жалеть, то лучше отправляйтесь на шопинг :).

Водолей

Сегодня не стоит приниматься за большие дела. Зато с маленькими вы справитесь отлично. Вполне вероятно, что поступит оригинальная идея, которой нужно дать шанс на жизнь.

Рыбы

В этот день вам не стоит лгать своим близким, потому что это может обернуться для вас фиаско. Вечером не помешает прогулка.

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