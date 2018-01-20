Для путешественников всегда важно хорошо ориентироваться в новом городе, ведь местность совершенно неизвестная, а увидеть хочется побольше новых мест. Списком лучших приложений, который будут работать без интернета в любой стране, поделились в издании НВ.

Google Maps

Платформа: Android, IOS

Google Maps позволяет сохранить любой участок карты и пользоваться им без ограничений. В офлайн режиме доступен поиск локаций (улицы, заправки, музеи, кафе) и навигация для автомобилей, пешеходов и велосипедистов (последняя функция работает не во всех городах).

Плюсы: бесплатно, отсутствует реклама, простой интерфейс,регулярно обновляющиеся детальные карты, поиск с автозаполнением.

Минусы: размер, только карта Киева занимает 50 Мб. Сервис позволяет загружать карту небольших государств, но вот Украину целиком загрузить не получится.

Maps.me

Платформа: Android, IOS

Скачать любой регион на карте можно просто кликнув по нему. Вся Украина занимает на диске 406 Мб.

В офлайн режиме прокладывает автомобильные, пешеходные и самые простые маршруты на общественном транспорте (метро, городская электричка).

Плюсы: бесплатно, удобство скачивания карт и навигации, кнопка Рядом, для поиска кафе, магазинов, исторических объектов поблизости.

Минусы: реклама, принадлежит Mail.ru Group (под украинскими санкциями).

HERE WeGo

Платформа: Android, IOS

Если вам нужна офлайн карта, которая прокладывает маршруты общественного транспорта, смело качайте HERE WeGo. Приложение не локализовано в Украине, интерфейс - на английском языке. Однако поиск улиц и локаций доступен на украинском и русском.

У программы достаточно тяжелые карты, например, киевская область занимает 300 Мб, но само приложение шустрое.

Плюсы: бесплатно, отсутствие рекламы, удобная навигация, поиск маршрутов общественного транспорта, кнопка Рядом.

Минусы: отсутствие украинской локализации, большой размер карт.

Galileo

Платформа: Android, IOS

Главное преимущество этого приложения - легкие карты (вся Украина 325 Мб) и детально настраиваемый интерфейс.

На карте отмечаются все исторические памятники города. Слои с объектами инфраструктуры (остановки, кино, кафе, музеи, административные здания) можно отключать, чтобы не захламлять экран. Есть функция, которая рисует трек, по которому вы двигаетесь - удобно для тех, кто измеряют преодоленную дистанцию.

Самый большой минус этой программы - ее стоимость, хотя 80 гривен за такой функционал отдать не жалко. В противном случае у вас есть 5 дней триал-версии, которые можно бесконечно продлевать посмотрев рекламный контент.

Плюсы: легкие карты, удобная навигация, поиск по адресу и объектам, трекинг, выбор между платной и условно бесплатной версией, детально настраиваемый интерфейс.

Минусы: платная Pro-версия.

Androzic

Платформа: Android

Приложение для работы с растровыми картами. В него можно закачивать собственные карты, вплоть до JPEG высокого разрешения с привязками к координатам. Будет полезно туристам, которые пользуются очень детальными топографическими картами с масштабом 1:50 000. Например, в горах.

Плюсы: бесплатно, максимально детальные карты, трекинг.

Минусы: разработчик остановил его поддержку (приложение при этом отлично работает), отсутствует поиск локаций, отсутствует навигация, алгоритм загрузки карт немного сложнее чем у конкурентов, только для Andriod.

Ранее мы также писали о 10 приложениях, без которых не обойтись путешествиннику.