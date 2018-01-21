Новый боевой корабль прибрежной зоны военно-морских сил США USS Little Rock, введенный в эксплуатацию 16 декабря 2017 года, застрял во льдах во время первого похода. Об этом сообщает Business Insider.

Издание пишет, что корабль покинул порт Баффало 20 декабря 2017 года и направился в порт на военно-морскую станцию во Флориде. Little Rock добрался к канадскому Монреалю 27 декабря и должен был отправиться дальше, в Галифакс, однако порт сковало льдом. В порту также не оказалось буксирных лодок, чтобы освободить корабль из ледяной ловушки.

Представитель отдела ВМС США по связям с общественностью Кортни Хиллсон рассказала, что Little Rock должен был простоять в порту до 11 января 2018 года, однако сейчас корабль до сих пор находится в Монреале. Он сможет продолжить путь только после того, как пройдут морозы.

По словам Хиллсон, сейчас в Монреале "рекордно низкие температуры, близкие к историческому рекорду для конца декабря - начала января".

В сообщении также отмечено, что USS Little Rock LCS-9 предназначен для действия в прибрежных водах и мелководных районах моря. Длина корабля - 115 м, ширина - 17,5 м. Максимальная скорость - 45 узлов. Экипаж - 98 человек. На вооружении стоят корабельный зенитно-ракетный комплекс MK 31, пушка Bofors 57 мм.

Напомним, что во Флориде сгорело судно-казино.