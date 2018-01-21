21 января биткоин снова подорожал. По состоянию на 2:30 курс криптовалюты достиг $12 822.

Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Одновременно с этим капитализация валюты выросла до $225,138 млрд.

Ранее мы писали о том, что нобелевский лауреат рассказал о будущем криптовалюты.