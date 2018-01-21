В центре Праги вспыхнул пожар в фешенебельном отеле (видео) [ Редактировать ]
20 января в историческом районе Праги произошел пожар в четырехзвездочном отеле "Eurostars David" на улице Наплавни. Об этом сообщает Reuters.
В сообщении говорится, что в результате происшествия пострадали двое человек. Также сообщается, что всего были госпитализированы девять человек, пятеро из них - в тяжелом состоянии.
Также агентство сообщает, что возгорание произошло на первом этаже гостиницы, после чего дым быстро распространился по всему зданию. Из гостиницы были эвакуированы порядка 40 человек, преимущественно это иностранцы.
2 mrtví, 7 zraněných a další desítky lidí, kteří se nadýchali kouře po požáru hotelu Eurostar David v centru Prahy. 2 zranění hasiči. Zásah stále probíhá. pic.twitter.com/9ciwQYasmE— Filip Horký (@FilipHorky) 20 января 2018 г.
Пожарным удалось потушить пожар. На месте происшествия работают криминалисты, которые устанавливают причины пожара, говорится в Twitter полиции Праги. Кроме того, продолжается идентификация тел погибших.
Напомним, что также в Кабуле террористы открыли огонь в отеле.
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