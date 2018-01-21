Среди пострадавших в результате нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле могли быть украинцы.

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

"Нападение террористов на отель в Кабуле. Среди пострадавших могут быть украинцы. Консул уточняет информацию. Сообщим", - отметил он.

Напомним, что нападение на отель в Кабуле было совершено 20 января примерно в 21:30 по местному времени.

По данным Министерства внутренних дел страны, в результате нападения погибли шестеро гражданских, в том числе одна иностранка.

Ранения получили семь человек, среди которых по меньшей мере трое военных. Во время операции были убиты четверо нападавших. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.