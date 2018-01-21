Нападение на отель Intercontinental: среди пострадавших могут быть украинцы [ Редактировать ]
Среди пострадавших в результате нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле могли быть украинцы.
Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.
"Нападение террористов на отель в Кабуле. Среди пострадавших могут быть украинцы. Консул уточняет информацию. Сообщим", - отметил он.
Напомним, что нападение на отель в Кабуле было совершено 20 января примерно в 21:30 по местному времени.
По данным Министерства внутренних дел страны, в результате нападения погибли шестеро гражданских, в том числе одна иностранка.
Ранения получили семь человек, среди которых по меньшей мере трое военных. Во время операции были убиты четверо нападавших. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.
по теме
Нападение на отель в Афганистане: удалось освободить заложников
Завершилась антитеррористическая операция по освобождению заложников в отеле Intercontinental в центре города Кабул.
Во время нападения на отель в Афганистане погиб украинец
В результате нападения вооруженных мужчин на отель в столице Афганистана Кабуле погиб гражданин Украины.
В Кабуле боевики открыли огонь в отеле, погибли люди
В столице Афганистана Кабуле, 20 января, группа неизвестных, вооруженных огнестрельным оружие и гранатами, напала на фешенебельный отель Intercontinental.
В Афганистане на похоронах прогремел взрыв, погибли 17 человек
В провинции Нангархар (Афганистан) на похоронах бывшего губернатора прогремел мощный взрыв.
В Карпатах накрыло лавиной туристов из Киева
На территории Яремчанского городского совета вблизи озера Несамовите семеро туристов из Киева попали в лавину, в результате чего их снесло по склону.