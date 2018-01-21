Пользователи социальных сетей обсуждают снимок певицы Насти Каменских и рэпера Потапа, на котором она засветила обручальное кольцо.

Алексей Потапенко в своей Instagram опубликовал с США подозрительное селфи с Настей Каменских.

"Раньше вместе пели, теперь сели и поели", - говорится в заметке к фото.

Поклонники сразу заметили обручальное кольцо на безымянном пальце Насти, которая с недавних пор выступает сольно под псевдонимом NK.

"Настя уже не знает, как донести до общественности, что она с Алексеем - пара. Фото с ним выставляет. Кольцо в камеру тычет", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Потап поделился архивным фото группы "Время и стекло".