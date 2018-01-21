Украинский дуэт заподозрили в тайной свадьбе (фото) [ Редактировать ]
Пользователи социальных сетей обсуждают снимок певицы Насти Каменских и рэпера Потапа, на котором она засветила обручальное кольцо.
Алексей Потапенко в своей Instagram опубликовал с США подозрительное селфи с Настей Каменских.
"Раньше вместе пели, теперь сели и поели", - говорится в заметке к фото.
Поклонники сразу заметили обручальное кольцо на безымянном пальце Насти, которая с недавних пор выступает сольно под псевдонимом NK.
"Настя уже не знает, как донести до общественности, что она с Алексеем - пара. Фото с ним выставляет. Кольцо в камеру тычет", - пишут в комментариях.
Напомним, ранее Потап поделился архивным фото группы "Время и стекло".
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