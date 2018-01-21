После того, как 19 января в районе Широкино враждебная диверсионно-разведывательная группа вплотную приблизилась к позициям украинских военных, украинские бойцы захватили в плен одного из вражеских диверсантов.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Только заметив вражеских разведчиков - бойцы открыли огонь. Диверсанты начали отходить, оставив раненого члена группы.

Украинские бойцы эвакуировали боевика, оказали ему необходимую медицинскую помощь.

За жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись 7 часов, ему было перелито 1,5 литра крови.

Сейчас он в реанимации под наблюдением военных медиков. Состояние тяжелое, но стабильное, его готовят к следующему этапу медицинской эвакуации.

Ранее сообщалось, что ВСУ задержали двух российских диверсантов.