Украинские медики 7 часов боролись за жизнь вражеского диверсанта [ Редактировать ]
После того, как 19 января в районе Широкино враждебная диверсионно-разведывательная группа вплотную приблизилась к позициям украинских военных, украинские бойцы захватили в плен одного из вражеских диверсантов.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Только заметив вражеских разведчиков - бойцы открыли огонь. Диверсанты начали отходить, оставив раненого члена группы.
Украинские бойцы эвакуировали боевика, оказали ему необходимую медицинскую помощь.
За жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись 7 часов, ему было перелито 1,5 литра крови.
Сейчас он в реанимации под наблюдением военных медиков. Состояние тяжелое, но стабильное, его готовят к следующему этапу медицинской эвакуации.
Ранее сообщалось, что ВСУ задержали двух российских диверсантов.
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